الأحد 22 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة "قلقة" من تصعيد الأعمال "العدائية" شمال سوريا

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار بسبب الهجوم الصاروخي على سوق شمال سوريا

آثار الدمار بسبب الهجوم الصاروخي على سوق شمال سوريا

A A A
طباعة المقال

أعربت الأمم المتحدة (السبت 20-8-2022)، عن “القلق العميق” بشأن استمرار تصعيد الأعمال “العدائية” في شمال سوريا وسقوط قتلى خلال الأيام الأخيرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، إن البيان المشترك صدر عن المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانیة في سوریا عمران ریزا والمنسق الإقلیمي للشؤون الإنسانیة للأزمة السوریة مھند ھادي والمدیرة الإقلیمیة للیونیسف للشرق الأوسط وشمال إفریقیا أدیل خضر.

وحث البيان جمیع الأطراف على اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لتقلیل الضرر اللاحق بالمدنیین والامتثال لالتزاماتھم بحمایة المدنیین، مشيرا إلى مقتل 4 في الحسكة يوم الخميس الماضي و13 مدنيا بينهم تسعة أطفال في مدينة الباب أمس الجمعة.

كما أضاف أن الأمم المتحدة تلتزم بالعمل مع جمیع أصحاب المصلحة من أجل سوریا “آمنة ومزدھرة”، بما في ذلك الدعوة إلى حل سیاسي مستدام لجمیع السوریین.

وأكد البيان على أهمية ضمان حمایة المدنیین لمستقبل “یمكن فيه للسوریین إعادة بناء حیاتھم والعیش دون خوف من العنف”.

يشار إلى ان مدينة الباب الواقعة شمال سوريا، شهدت الجمعة هجوماً صاروخياً، أودى بحياة 14 شخصا بينهم خمسة أطفال.

وكانت جماعة الخوذ البيضاء، وهي مجموعة إنقاذ تعمل في أجزاء من سوريا ما زالت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، قالت في وقت سابق إن عدد القتلى تسعة.

وأضافت أن عدد القتلى قد يرتفع مع تواصل عمليات الإنقاذ والبحث، مضيفة أن هناك أطفالا من بين ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا في الهجوم.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

مكان الحادث في مدينة ماردين التركية
فيديو مرعب.. شاحنة تدهس تجمعاً في مدينة ماردين التركية وتقتل 16 شخصاً
رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين
أمريكا تحذر.. روسيا تستخدم تركيا لتخطي العقوبات الغربية
حقل قمح في أوكرانيا
واشنطن تشتري شحنة حبوب أوكرانية ضخمة لمساعدة بلدان مهددة بالمجاعة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!