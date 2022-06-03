الأمم المتحدة: لإجراء مزيد من المحادثات للسماح بالصادرات الروسية

قال أمين عوض منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة الأوكرانية اليوم الجمعة إنه يتعين إجراء المزيد من المحادثات للتوصل إلى اتفاق على السماح بالصادرات من روسيا في إطار اتفاق منشود لاستئناف الصادرات الغذائية الأوكرانية.

وأضاف عوض في إفادة صحفية للأمم المتحدة عبر الإنترنت من جنيف “كانت هناك موافقة من حيث المبدأ من روسيا على أنها ستقبل ذلك، لكن يتعين إجراء المزيد من المفاوضات لتسهيل صادرات روسيا أيضا”.

وكان قد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء عن أمله في تخفيف حدة أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لكنه حذر من أن التوصل إلى اتفاق بشأن السماح بشحنات سلع أساسية، مثل الحبوب، ما زال بعيد المنال.

وأجج الصراع أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وتورد روسيا وأوكرانيا معا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، كما أن روسيا مورد رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورد رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.

وفي ظل سيطرة روسيا أو حصارها فعليا لجميع موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب من أوكرانيا منذ أن غزتها روسيا يوم 24 فبراير شباط. وتلقي موسكو باللوم على العقوبات الغربية في تعطيل صادرات الحبوب والأسمدة.