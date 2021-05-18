الثلاثاء 6 شوال 1442 ﻫ - 18 مايو 2021 |
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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية

منذ دقيقتين
نازحون فلسطينيون في قطاع غزة

نازحون فلسطينيون في قطاع غزة

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أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جينز ليركي، اليوم الثلاثاء، نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني من أماكن سكناهم، جراء الغارات الإسرائيلية التي خلفت دمار نحو 450 مبنى في قطاع غزة، كليا أو جزئيا، وفي تصريحات صحفية قال إن حوالي 47 ألفا من النازحين الفلسطينيين وجدوا لهم مأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة.

ذكر المتحدث أن 132 مبنى تم تدميرها بالكامل جراء غارات الطيران الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ 316 مبنى، بينها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، ورحب جينز ليركي بقيام إسرائيل بفتح معبر واحد على الحدود مع قطاع غزة لإيصال معونات إنسانية، إلا أنه دعا السلطات الإسرائيلية إلى فتح معبر آخر مماثل، وذلك بحسب “رويترز”.

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