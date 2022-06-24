الأمم المتحدة: هناك خطر حقيقي بحدوث مجاعات هذا العام

كشف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” أن هناك “خطرًا حقيقيا” في ما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام، داعيًا الى اجتماع على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي لاتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع.

وقال جوتيريش عبر الفيديو للاجتماع المنعقد في برلين: “نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة… أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي تراكمت على مدى سنوات مثل اضطرابات المناخ وجائحة كوفيد-19 والخلل الكبير في (وتيرة) التعافي”.

ووفق مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو مقياس تستخدمه وكالات الأمم المتحدة والأجهزة الإقليمية وجماعات الإغاثة لتحديد مستوى انعدام الأمن الغذائي، يتعرض أكثر من 460 ألف شخص في الصومال واليمن وجنوب السودان لظروف المجاعة. وهذه هي مرحلة ما قبل الإعلان عن حدوث مجاعة في منطقة ما.

واعتمادًا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، يقف ملايين الأشخاص في 34 دولة أخرى على شفا المجاعة.

في السياق، أشار جوتيريش الى أن “هناك خطرًا حقيقيًا يتعلق بالإعلان عن حدوث عدة مجاعات في 2022. وربما تكون 2023 أكثر سوءا”، لافتًا الى انه ربما يصعب التوصل إلى حل فعال لهذه الأزمة ما لم تجد أوكرانيا وروسيا، اللتان تسهمان بنحو 29 بالمئة من صادرات القمح العالمية، سبيلا لاستئناف التجارة بشكل سليم.

وتوقفت شحنات البضائع من الموانئ الأوكرانية بفعل غزو روسيا لجارتها. وتريد موسكو رفع عقوبات غربية محددة كي تستأنف صادراتها من الحبوب والأسمدة.

ألمانيا: العثور على طرق جديدة لتصدير الحبوب الأوكرانية ضرورة

في السياق نفسه، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” أن إيجاد طرق مأمونة لنقل الحبوب من أوكرانيا يمثل أولوية قصوى لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية، مضيفةً أن هذا سيكون موضوعًا رئيسيا للنقاش في مؤتمر حول الضغوط التي تتعرض لها سلاسل الإمداد اليوم الجمعة.

وقال وزير الزراعة الألماني” جيم أوزدمير”، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيربوك، إن أوكرانيا تتعرض لابتزاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي أصبح من الضروري استحداث طرق نقل جديدة على المدى الطويل.

من جانبها، كشفت وزيرة التنمية الألمانية “سفينيا شولتسه” أن ألمانيا ستنفق أربعة مليارات يورو (4.2 مليار دولار) هذا العام لمكافحة الجوع في العالم.

وأضافت بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك في وقت لاحق مع وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” أن الشركاء الدوليين يعملون معا لمواجهة حرب الحبوب ذات التأثير المزعزع للاستقرار التي تشنها روسيا والدعاية المرافقة لها.