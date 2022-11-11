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الأمم المتحدة وروسيا تبدآن محادثات تتعلق باتفاق تصدير الحبوب

منذ 57 دقيقة
الأمم المتحدة وروسيا

الأمم المتحدة وروسيا

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قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي إن محادثات بين وفد روسي ومسؤولين كبار من المنظمة الدولية بدأت (الجمعة 11-11-2022) في جنيف حول شكاوى موسكو بشأن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وتأتي المفاوضات قبل ثمانية أيام فقط من الموعد المقرر فيه تجديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز. وساعد الاتفاق في تفادي أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الأغذية والأسمدة من بضعة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وأشارت موسكو إلى استعدادها للانسحاب من الاتفاق الذي قد ينتهي العمل به في 19 نوفمبر تشرين الثاني ما لم يتحقق تقدم في معالجة مخاوفها. كانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق في أواخر أكتوبر تشرين الأول لكنها عادت إليه بعد أربعة أيام.

وقالت موسكو إن توقفها كان ردا على هجوم بطائرات مسيرة على أسطولها في شبه جزيرة القرم اتهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه. ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الهجوم وتنفي استغلالها الممر الأمني لبرنامج الحبوب لأغراض عسكرية.

وقالت فيلوتشي في جنيف إن مارتن جريفيث، منسق مساعدات الأمم المتحدة الذي يرأس المحادثات المتعلقة بالصادرات الأوكرانية، وريبيكا جرينسبان، المسؤولة التجارية الكبيرة في المنظمة الدولية، يجتمعان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين بمكتب المنظمة في جنيف.

وقالت في إفادة صحفية “نأمل في أن تعزز هذه المناقشات التقدم المحرز في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة القادمة من روسيا الاتحادية إلى الأسواق العالمية بلا عراقيل”.

ولم تذكر فيلوتشي إذا ما كان تمديد أمد الاتفاق مدرجا على جدول الأعمال.

    المصدر :
  • رويترز

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