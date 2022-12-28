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الأمم المتحدة: 21 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية في 2023

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2022 11:54 صباحًا
الحرب في اليمن

الحرب في اليمن

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أعلنت الأمم المتحدة، احتياج أكثر من 21 مليون شخص للمساعدة الإنسانية في عام 2023، وسط تحسن هامشي للأمن الغذائي في البلد الغارق بالنزاع منذ 8 سنوات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير نشر مؤخرا، إن حوالي 21.6 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العام المقبل، بما في ذلك حوالي 13.4 مليون في حاجة ماسة.

وأضاف أنه مقارنة بعام 2022، الذي كان فيه 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حيث انخفض هذا الرقم نحو 1.8 مليون شخص عن العام الماضي.

وأشار إلى أن هذا التحسن الهامشي في توقعات الأمن الغذائي في الربع الأخير من عام 2022، مع 17 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الغذائية الحادة، مقارنة بـ 19 مليونًا تم تقديرها في النصف الثاني من عام 2022.

ولفت إلى أن انخفاض حدة الظروف المعيشية للأشخاص في مختلف القطاعات ساهم بانخفاض في عدد المحتاجين.

    المصدر :
  • وكالات

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