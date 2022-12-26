الأمن الروسيّ يُعلن مقتل "مسلّحين أوكرانيّين" حاولوا التسلّل عبر الحدود

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) أنّه قتل مجموعة ممن سمّاهم بـ “المخرّبين” من أوكرانيا، حاولوا العبور إلى الأراضي الروسية عبر الحدود.

جاء في بيان الهيئة: “قامت قوات الأمن الفدرالي الروسي في منطقة الحدود الروسية، بتصفية مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية.. حيث وقع اشتباك مسلح بين قوات الأمن الروسي والمجموعة المسلحة بتلك المنطقة في الـ25 من ديسمبر الجاري، وتمت تصفية أربعة مسلحين حاولوا اختراق أراضي منطقة بريانسك الروسية من أوكرانيا”.

كما أوضحت هيئة الأمن الفدرالي أنه كان بحوزة المجموعة المسلحة أسلحة أجنبية الصنع، رشاشات ألمانية SIG Sauer وذخيرة، وأجهزة اتصال، وكذلك أدوات لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، وأربع عبوات ناسفة بسعة إجمالية حوالي 40 كيلوغرامًا من مكافئ مادة “تي إن تي”.