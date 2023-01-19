الأمن الروسي يفتح قضية تجسس ضد مواطن أمريكي

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الخميس، إنه فتح قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس، قائلا إنه يعتقد أن المشتبه به كان يجمع “معلومات استخباراتية بيولوجية”.

وفي بيان نُشر على الإنترنت للإعلان عن هذه الخطوة، لم يذكر الجهاز ما إذا كان قد اعتقل المشتبه به أم لا. كما لم يذكر اسمه أو أي تفاصيل أخرى عنه.

واعتقلت السلطات عددا من المواطنين الأمريكيين ووجهت لهم اتهامات جنائية في الأعوام القليلة الماضية، وتم إطلاق سراح بعضهم في نهاية المطاف في تبادل مع مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول أطلق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر بعد صدور حكم بسجنها تسعة أعوام بتهم مرتبطة بالمخدرات.

غير أن قضايا التجسس ينظر لها على أنها ذات طبيعة خاصة إذ تمانع أجهزة الأمن الروسية عادة في إطلاق سراح المتهمين بالتجسس.

كما ترفض روسيا مبادلة بول ويلان الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي اعتقله جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 2018 بتهم تجسس وصدر حكم بسجنه 16 عاما في 2020.