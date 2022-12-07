الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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الأمن العراقي: مقتل اثنين من المحتجين جنوب البلاد

منذ 10 دقائق
عناصر من الأمن العراقي

عناصر من الأمن العراقي

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أعلنت الشرطة العراقية أن قوات الأمن قتلت بالرصاص اثنين من المحتجين في مدينة الناصرية بجنوب البلاد اليوم الأربعاء بعد أن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاج مناهض للحكومة.

وقالت المصادر إن ما لا يقل عن 16 محتجاً أصيبوا، معظمهم بالرصاص الحي، عندما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن جسور وساحة مركزية.

وذكرت الشرطة أن محتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 11 على الأقل. وقال شاهد من رويترز إن الحشود تجمعت بعد ذلك أمام مشرحة بأحد المستشفيات وطالبوا بتسليم جثتي القتيلين.

وشارك نحو 300 في المظاهرة التي جاءت الدعوة لتنظيمها احتجاجا على اعتقالات في الآونة الأخيرة استهدفت نشطاء في مدينة الناصرية ذات الأغلبية الشيعية.

وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث كما أصدر توجيها لوزير الداخلية بإقالة قائد شرطة الناصرية وتعيين قائد جديد وفقاً لبيان مقتضب أصدره مكتبه.

    المصدر :
  • رويترز

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