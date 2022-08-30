الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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الأمن العراقي ينفي نشر قناصين فوق المباني بالمنطقة الخضراء

منذ 6 دقائق
اشتباكات العراق

اشتباكات العراق

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نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الثلاثاء، قيام ‏طائرات بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أن “طائرة مروحية نشرت قناصة فوق سطح أحد الأبنية في المنطقة الخضراء”.

ولكن قيادة العمليات المشتركة قالت إن هذا الفيديو يعود يعود “إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق”، داعياً الجميع الى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية.

وأشارت القيادة إلى أن “العراق أمانة في أعناق الجميع”، عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر وعناصر أمنية منذ الاثنين.

وتجددت الاشتباكات المسلحة، الثلاثاء، في بغداد، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى 23 منذ الاثنين على ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.

وأصيب ما لا يقل عن 380 شخصا في الاشتباكات العنيفة بالمنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية على ما أوضح المصدر نفسه.

وبعد ليلة هادئة، تجددت صباح الثلاثاء الاشتباكات العنيفة بين أنصار رجل الدين الشيعي النافذ والجيش وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران، بحسب الوكالة.

ويسمع إطلاق نار من أسلحة آلية وقاذفات صاروخية في أرجاء العاصمة مصدرها المنطقة الخضراء.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، عن تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ.

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