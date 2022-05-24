الأمن الغذائي.. الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الجهود للتخفيف من الأزمة

لا يزال الأمن الغذائي العالمي مهدّدًا بكارثة كبرى، اذا ما استمر شح الامدادات الغذائية الى الأسواق العالمية نتيجة عدة عوامل، أبرزها تداعيات الحرب الأوكرانية وعدم القدرة على تصريف الحبوب عن طريق الموانئ.

في هذا الشأن، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية قرارًا يدعو إلى بذل جهود دولية للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي الحالية.

وتحضّ الوثيقة المجتمع الدولي على تقديم دعم عاجل للبلدان المتضررة من أزمة الأمن الغذائي من خلال إجراءات منسقة، مثل إيصال إمدادات الطوارئ، وإحداث برامج غذائية وزيادة الدعم المالي، وتعزيز وتنويع الإنتاج الزراعي العالمي.

القرار يدعو أيضا إلى تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف، عالمي ومنفتح وعادل وغير تمييزي في إطار منظمة التجارة العالمية، مع دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع ومجموعة العشرين، لوضع الأمن الغذائي العالمي على رأس أولوياتها، لدعم الجهود متعددة الأطراف لإيجاد حلول سريعة للأزمة.

وتطالب الأمم المتحدة، بموجب القرار، الدول الأعضاء وباقي الأطراف المعنية، الحفاظ على الأداء السليم لسلاسل التوريد الغذائية والزراعية، لدعم المزارعين وخاصة المزارعين الصغار والمزارع الأسرية، من خلال المساعدة التقنية لتمكينهم من إنتاج محاصيلهم على نحو مستدام.

كذلك، شدّد القرار على ضرورة الحفاظ على الأسواق المفتوحة والقنوات التجارية، التي تسمح بحركة المواد الغذائية والوقود والأسمدة وغيرها من المدخلات والمنتجات الزراعية، والإبقاء على أسعار الوقود عند مستويات معقولة وعدم تخزين المواد الخام للطاقة.

هذا ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى إيجاد حلول منخفضة التكلفة ومصممة بشكل عاجل لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما تلك التي لديها مستويات عالية من الديون، على التعامل مع أزمة الأمن الغذائي.