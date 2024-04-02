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جون بولتون: إدارة بايدن تظهر الضعف أمام إيران منذ هجوم 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
جون بولتون

جون بولتون

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن تظهر الضعف أمام إيران منذ هجوم 7 أكتوبر.

وجاء في حديث جون بولتون:

– إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ السابع من أكتوبر، وهذا أمر خطأ.
– ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، هو ضربة ضد إيران نفسها.
– قتلى الحادث هم ضباط من فيلق القدس، وهم أهداف مشروعة في كل مكان.
– إسرائيل تقوم بأشياء كثيرة، ولا تخبر بها واشنطن، حتى تنتهي.
– كان يمكن اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز العقوبات الاقتصادية وخنق النظام الإيراني بطريقة أكثر فعالية.
– ليس هناك أمل للسلام والأمن في المنطقة ما دام “آيات الله” يحكمون في طهران.
– إذا نظرنا إلى مصلحة إسرائيل ومصلحة الدول العربية في المنطقة ومصلحة أميركا فكلها متماثلة، وإيران هي المشكلة.
– إذا استطعنا الاتفاق على سياسة موحدة فسنكون أفضل بالتأكيد.
– إدارة بايدن أخطأت كثيرا بالعودة إلى المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، من دون التشاور مع الدول العربية.
– تحت رئيس أميركي مسؤول أكثر، أظن أننا سنواجه إيران بفاعلية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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