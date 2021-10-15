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الأمن الليبي ينشر اعترافات أحد "الدواعش" المتورطين في عملية فندق "كورنثيا"

15 - أكتوبر - 2021

الشرطة الليبية

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أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على عناصر من تنظيم “داعش” مسؤولين عن تنفيذ العملية الإرهابية قبل 6 سنوات في فندق “كورنثيا” في العاصمة طرابلس، التي وراح ضحيتها ليبيون وأجانب.

ونشر جهاز الأمن الداخلي تسجيل فيديو لاعتراف عنصر من تنظيم “داعش”، تونسي الجنسية، كان مكلفا بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية – التونسية عن طريق التهريب، قبل أن يتم تسليمهم لأطراف ليبية.

وبالإضافة للعملية التي استهدفت فندق “كورنثيا”، اعترفت هذه العناصر بتنفيذها لعمليات اغتيال استهدفت أفراد شرطة ورجال أمن، واستهداف بعض السفارات في العاصمة طرابلس.

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