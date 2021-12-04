الأمن المغربي يحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات

أعلنت الأجهزة الأمنية في المغرب، إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، ومصادرة كمية كبيرة من المخدرات.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية المغربية في بني أنصار من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وصادرت 538 كيلوغراما من مخدر “الشيرا”.

وأشار بيان صدر عن الأمن المغربي إلى أن “العملية الأمنية تمت في المنطقة القروية ببني شيكر، وأسفرت عمليات التمشيط والتفتيش عن العثور على شحنات من المخدرات مخبأة تحت جسر بطريق فرعية، وتضم 16 رزمة من مخدر (الشيرا) بلغ مجموعة وزنها 538 كيلوغراما”.

وأكد فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذا النشاط الإجرامي بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.

يذكر أن المغرب قد أعلن الشهر الماضي تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في ميدان التهريب الدولي للمخدرات وحجز كميات هائلة من القنب الهندي.

وكشف تقرير لوزارة الداخلية، مرفق بالميزانية الفرعية للوزارة، التي عرضها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه رغم انتشار جائحة كورونا، واصلت الأجهزة الأمنية مجهوداتها عبر تكثيف عملها، ما أدى إلى تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في ميدان التهريب الدولي للمخدرات.

وبحسب التقرير، فقد تم حتى شهر أغسطس من عام 2021، ضبط أكثر من 375 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 119 طنا من نبتة “الكيف”، وأكثر من 69 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 2 كيلوغرام من الهيروين، بالإضافة إلى 1.282.261 قرصا من حبوب الهلوسة.

وذكر التقرير أن السلطات المعنية تعمل على احتواء ظاهرة استهلاك المخدرات باتخاذ مجموعة من المبادرات والإجراءات، في إطار تشاركي بين عدد من القطاعات الحكومية والأمنية، خصوصا في ما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل عدد من المراكز المتخصصة في محاربة الإدمان وإعادة الإدماج، واتخاذ عدد من الإجراءات لتقليص المخاطر والأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات.