الأميران تشارلز ووليام يشيدان بالملكة إليزابيث في اليوبيل البلاتيني

يلقي الأمير تشارلز نجل الملكة إليزابيث وولي عهد بريطانيا، والأمير وليام حفيد الملكة كلمتين للثناء على الملكة في حفل موسيقي في قصر بكنجهام في اليوم الثالث من الاحتفالات الوطنية المقامة بمناسبة مرور 70 عاما على جلوس الملكة على العرش.

يعد الحفل الذي يعرف “بحفل القصر” ويضم مغنيات أمثال أليشيا كيز وديانا روس، الحدث الرئيسي في اليوم الثالث من احتفالات بريطانيا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث وذلك إلى جانب سباق إبسوم ديربي للخيول.

ومع ذلك، لن تحضر الملكة البالغة من العمر 96 عاما، وهي من أشد المعجبين بسباق الخيول ومالكة للعديد من الخيول الأصيلة، السباق رقم 243 من الديربي بسبب “مشكلات في الحركة” والتي أجبرتها أيضا على عدم حضور قداس عيد الشكر الذي أُقيم على شرفها أمس الجمعة.

وحلت ابنتها الأميرة آن، التي شاركت في سباق الفروسية الذي استمر ثلاثة أيام في أولمبياد 1976، محل والدتها التي نادرا ما غابت عن السباق خلال فترة حكمها والتي تابعت السباق على شاشة التلفزيون من مقرها في قلعة وندسور.

وفي وقت لاحق اليوم السبت سيتحدث الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام حيث يلقى الاثنان كلمتين في الحفل الذي يشارك فيه مطربون وراقصون من جميع أنحاء العالم ويحضره نحو 22 ألف شخص.

ويشارك في الحفل المغني آدم لامبرت والمغني رود ستيوارت بمصاحبة فريق الروك كوين كما يشهد الحفل كذلك عرضا مسجلا خصيصا لإلتون جون، ويُختتم بأول ظهور مباشر لديانا روس في بريطانيا منذ 15 عاما.

وقال عازف الجيتار بريان ماي الذي عزف النشيد الوطني من على سطح القصر في حفل موسيقي بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث في عام 2002 إن الفرقة سعيدة بدعوتها مرة أخرى.

وبدأت يوم الخميس أربعة أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلاء الملكة العرش بعرض عسكري وآخر لسلاح الجو الملكي وإضاءة معالم في جميع أنحاء بريطانيا والعالم.

ولوحت الملكة وهي متألقة ومبتسمة للحشود من شرفة قصر بكنجهام بعد العرض العسكري، ثم أطلقت في وقت لاحق إشارة بدء عرض بالأضواء أقيم في مقر إقامتها بقلعة وندسور.

لكن الملكة اضطرت لعدم المشاركة في قداس الجمعة بعدما شعرت “بقدر من الإرهاق” خلال فعاليات الخميس. وكانت قد اضطرت لإلغاء عدد من الارتباطات في الآونة الأخيرة بسبب مشكلات الحركة.

وشهدت الاحتفالات أول ظهور علني للأمير هاري وزوجته الأمريكية في بريطانيا منذ تخليهما عن واجباتهما الرسمية للانتقال إلى لوس انجليس قبل عامين، وخلال ذلك الوقت توترت علاقتهما مع أفراد العائلة المالكة الأخرين.

وفي وقت سابق اليوم، صدرت رسائل شبه متزامنة من الحسابات الرسمية للملكة، وتشارلز، ووليام على تويتر للتهاني بعيد الميلاد الأول للطفلة ليليبت ابنة هاري وميجان والتي سميت على اسم الملكة.

أصبح هاري وميجان شخصيتين مثيرتين للانقسام، حيث يصفهما المؤيدون لهما بأنهما متنفس لهواء جديد للملكية المحافظة على التقاليد، في حين‭‭‭‭ ‬‬‬‬يحتقر المنتقدون والعديد من الصحف سلوكهما وأنشطتهما التجارية مثل إبرام صفقة مع خدمة البث العالمي نتفلكس.

وأشارت صحيفة ديلي ميل في صفحتها الأولى إلى عدم وجود أي تفاعل واضح بين هاري وشقيقه الأكبر وليام في قداس الشكر أمس الجمعة.