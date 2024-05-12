الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان يكشفان عن شراكة رياضية في نيجيريا

كشف الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان النقاب اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، عن شراكة رياضية لتمكين الشباب بين مؤسستهما آرتشويل ومؤسسة جيانتس أوف أفريكا غير الربحية خلال زيارتهما لمدينة لاجوس، مركز نيجيريا التجاري.

ويزور دوق ودوقة ساسكس الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا للمرة الأولى بدعوة من رئيس أركان الدفاع النيجيري.

وشهد الزوجان تدريبات على كرة السلة شارك بها الأمير هاري في مدرسة إيلوبيجو سينيور جرامر في لاجوس.

وقال الأمير “ما تفعلونه هنا يا رفاق في جيانتس أوف أفريكا مذهل حقا… إن قوة الرياضة يمكن أن تغير حياة الناس. فهي تجمع الناس معا وتخلق مجتمعا لا توجد به حواجز، وهذا هو أهم شيء”.

وستبني مؤسستا آرتشويل وجيانتس أوف أفريكا ملعبا لكرة السلة في العاصمة أبوجا.

وهنأ ماساي أوجيري، نجم فريق تورونتو رابتورز السابق ورئيس جيانس أوف أفريكا، ميجان بمناسبة يوم الأم، الذي تحتفل به بعض الدول اليوم. وقال إن المنظمة تسعى للوحدة بين المجتمعات والنهوض بالشبان من خلال الرياضة، وخصوصا كرة السلة.

وقالت ميجان، التي كانت ترتدي قميصا من دار كارولين هيريرا وتنورة نيجيرية أهديت إليها، إنها سمعت لأول مرة عن جيانتس أوف أفريكا في أثناء وجودها في تورونتو حيث عاشت لمدة سبع سنوات بينما كانت تلعب دورا في المسلسل الدرامي التلفزيوني الناجح (سوتس).

وأضافت “لم أتصور مطلقا أننا سنأتي هنا بعد كل هذه السنوات لدعم توسيع هذه المنظمة الرائعة”.

ويختتم هاري وميجان زيارتهما إلى لاجوس بحضور حفل استقبال بإحدى الجمعيات الخيرية المحلية. ويعيش الزوجان في الولايات المتحدة مع طفليهما بعد أن تخلى هاري عن واجباته كعضو في العائلة المالكة البريطانية عام 2020.