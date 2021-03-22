الأمير خالد بن سلمان: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أن المبادرة السعودية تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران، مشددا على أن المملكة ستستمر في الدفاع عن أراضيها وحدودها ودعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ومواجهة الاعتداءات الحوثية.

اعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لاعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الاطماع الايرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 22, 2021

وأضاف في تصريحات خلال تعليقه على المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، أن”ما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة”.

وتابع أن “مبادرة المملكة تجسد اهتمامها باستقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية”.

وقال: “سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية”، كما أكد التزام السعودية بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

سنستمر في الدفاع عن اراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 22, 2021

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية، وذلك بحسب “العربية”.