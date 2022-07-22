الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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الأمير هاري يحصل على تصريح بالطعن بشأن ترتيباته الأمنية

منذ 5 دقائق
الأمير هاري وزوجته

الأمير هاري وزوجته

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ظهر حكم للمحكمة العليا الجمعة، أن الأمير هاري حصل على تصريح بالطعن أمام المحكمة على قرار للحكومة البريطانية بشأن ترتيباته الأمنية.

ويطعن هاري، الذي انتقل للإقامة في الولايات المتحدة قبل عامين مع زوجته ميجان، على قرار صدر بحقه بالتوقف عن تلقي حماية الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا حتى ولو كان سيسدد ثمن التكلفة بنفسه.

واتخذت اللجنة التنفيذية لحماية أفراد العائلة المالكة والشخصيات العامة، نيابة عن وزارة الداخلية المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، القرار في أوائل عام 2020.

ومنح قاض في المحكمة العليا البريطانية التصريح بجزء من مطالبة هاري بإجراء مراجعة قضائية للقرار. وتتم المراجعة القضائية بواسطة قاض يفحص شرعية القرارات التي تتخذها جهات عامة.

    المصدر :
  • رويترز

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