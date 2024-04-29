الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمير هاري يزور بريطانيا ثم يقوم بزيارة لنيجيريا مع زوجته ميجان

منذ ساعة واحدة
الامير هاري

الامير هاري

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري أمس الأحد إن الأمير هاري سيعود إلى بريطانيا للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ألعاب إنفكتوس في مايو أيار، قبل أن ينضم إلى زوجته ميجان في زيارة لنيجيريا.

ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة مع ميجان وطفليهما بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020.

ولم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022 وتتويج والده في مايو أيار 2023.

وقال المتحدث باسمه إن هاري سيحضر قداسا في كاتدرائية القديس بولس في لندن يوم 8 مايو أيار للاحتفال بألعاب إنفكتوس، وهي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش أسسها هاري.

وعمل هاري كطيار طائرة هليكوبتر عسكرية في أفغانستان. وقال منظمو إنفكتوس إن القداس يهدف للاحتفال “بعقد من تغيير الحياة وإنقاذ الأرواح من خلال الرياضة”.

وسيتضمن قراءات لهاري والممثل البريطاني داميان لويس. وسيحضر أيضا قدامى المحاربين وأعضاء مجتمع إنفكتوس.

وبعد ذلك سينضم هاري إلى زوجته ميجان، دوقة ساسكس، في زيارة إلى نيجيريا. وقال المتحدث باسم هاري إن الزوجين تلقيا دعوة من رئيس الأركان لزيارة البلاد.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الزيارة.

وشوهد هاري آخر مرة في بريطانيا في فبراير شباط في لقاء موجز مع والده بعد أن أعلن الملك تشارلز أنه مصاب بالسرطان.

وقال القصر يوم الجمعة إن تشارلز سيعود إلى مهامه العامة بعد أن أحرز تقدما جيدا بعد علاج وفترة تعافي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أطلال منازل المدنيين في غزة
غزة تحت النار
جامعات الضفة الغربية تسمح لطلاب غزة باستكمال التعليم عن بعد
مستشفيات غزة
غزة تحت النار
فيديو.. أطباء مغاربة يناشدون بحماية الأطقم الصحية في غزة
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
هجوم بعبوة ناسفة يوقع ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
طائرة في السماء
فيديو.. طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها وترتد عاليا
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين