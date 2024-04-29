الأمير هاري يزور بريطانيا ثم يقوم بزيارة لنيجيريا مع زوجته ميجان

قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري أمس الأحد إن الأمير هاري سيعود إلى بريطانيا للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ألعاب إنفكتوس في مايو أيار، قبل أن ينضم إلى زوجته ميجان في زيارة لنيجيريا.

ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة مع ميجان وطفليهما بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020.

ولم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022 وتتويج والده في مايو أيار 2023.

وقال المتحدث باسمه إن هاري سيحضر قداسا في كاتدرائية القديس بولس في لندن يوم 8 مايو أيار للاحتفال بألعاب إنفكتوس، وهي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش أسسها هاري.

وعمل هاري كطيار طائرة هليكوبتر عسكرية في أفغانستان. وقال منظمو إنفكتوس إن القداس يهدف للاحتفال “بعقد من تغيير الحياة وإنقاذ الأرواح من خلال الرياضة”.

وسيتضمن قراءات لهاري والممثل البريطاني داميان لويس. وسيحضر أيضا قدامى المحاربين وأعضاء مجتمع إنفكتوس.

وبعد ذلك سينضم هاري إلى زوجته ميجان، دوقة ساسكس، في زيارة إلى نيجيريا. وقال المتحدث باسم هاري إن الزوجين تلقيا دعوة من رئيس الأركان لزيارة البلاد.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الزيارة.

وشوهد هاري آخر مرة في بريطانيا في فبراير شباط في لقاء موجز مع والده بعد أن أعلن الملك تشارلز أنه مصاب بالسرطان.

وقال القصر يوم الجمعة إن تشارلز سيعود إلى مهامه العامة بعد أن أحرز تقدما جيدا بعد علاج وفترة تعافي.