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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: على إيران كبح وكلائها

منذ 23 دقيقة
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ (رويترز)

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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الاثنين 27-11-2023) إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي وصلت ليومها الرابع والأخير في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ستولتنبرغ للصحفيين إن على إيران كبح وكلائها.

وأضاف: “أدعو إلى تمديد الهدنة، هذا سيسمح بـ(إدخال) المزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة وبالإفراج عن المزيد من الرهائن” المحتجزين في القطاع، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد دعا أيضا إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس من أجل العمل على “حل سياسي” للنزاع.

وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى “الاتحاد من أجل المتوسط” في برشلونة على أنه “يجب تمديد” هذه الهدنة التي وصفها بأنها “خطوة أولى مهمة”، وتحويلها إلى هدنة “دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي”.

وتسلمت إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين لدى حركة حماس المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن تل أبيب تنتظر رد الحركة بشأن تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم.

    المصدر :
  • وكالات

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