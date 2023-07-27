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"عصر الغليان العالمي".. غوتيريش يصف موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي بـ"المرعبة"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 5:50 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الخميس 27-7-2023) من أن عصر الاحتباس الحراري انتهى وأن “عصر الغليان العالمي قد حل” بعد أن قال علماء إن شهر يوليو تموز هو أكثر الشهور المسجلة حرارة في العالم.

وقال غوتيريش للصحفيين “تغير المناخ هنا… إنه لمروع.. وما هي إلا البداية… ما زال من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية. لكن ذلك يتطلب تحركا مناخيا كبيرا وعلى الفور”.

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن عصر الاحتباس الحراري انتهى وأن عصر “الغليان العالمي” بدأ في الأرض، مشيرًا إلى أن، شهر تموز/ يوليو الجاري، هو أكثر شهر سخونة مسجل على الإطلاق.

مضيفاً: درجة الحرارة أصبحت لا تطاق، ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتقاعس العمل المناخي غير مقبول”.

وأشار غوتيريش”المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، نشرتا تقريرًا يؤكد أن، شهر يوليو، هو أكثر شهر سخونة مسجل على الإطلاق”.

وقال غوتيريش إن “موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي مرعبة”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي.

    المصدر :
  • رويترز

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