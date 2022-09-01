الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم تعيين وزير سنغالي مبعوثا لليبيا

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين وزير سنغالي سابق لقيادة جهود المنظمة الدولية للتوسط في إحلال السلام بليبيا، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز الخميس.

وتتعين الموافقة بالإجماع في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة على تعيين عبد الله باثيلي مبعوثا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وإذا لم تكن هناك اعتراضات، فستتم الموافقة على تعيين باثيلي مساء غد الجمعة 2 ايول\سبتمبر.

وسيحل باثيلي محل جان كوبيس الذي تنحى في ديسمبر كانون الاول، وكان جوتيريس قد اقترح بشكل غير رسمي شخصين آخرين لشغل هذا الدور، لكن مجلس الأمن لم يوافق.

ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، قبل أن تقسم البلاد في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متنازعة وتجرّ قوى إقليمية إليها. وأُوقف إنتاج النفط الليبي، وهو جائزة للجماعات المتحاربة، مرارا وتكرارا.

وضرب أسوأ قتال في ليبيا منذ عامين فجأة العاصمة طرابلس يوم السبت. واندلعت الاشتباكات فجأة وانتهت على النحو نفسه.