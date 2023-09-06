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الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: علينا كسر هذه "الحلقة الخبيثة"!

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس

الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس

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أظهر تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (الأربعاء 6-9-2023) أن تغير المناخ له تأثير ملموس على جودة الهواء وبالتالي على صحة الإنسان، مما يعني أنه يتعين معالجة الأمرين معا وليس بشكل منفصل.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان “موجات الحر تؤدي إلى تدهور جودة الهواء، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات غير مباشرة على صحة الإنسان والنظم البيئية والزراعة، بل على حياتنا اليومية”.

وأضاف “لا يمكن التعامل مع تغير المناخ وجودة الهواء بشكل منفصل، يسيران جنبا إلى جنب ويتعين معالجتهما معا لكسر هذه الحلقة الخبيثة”.

وذكر التقرير أنه غالبا ما يتم التغاضي عن آثار التلوث الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة مع أنه ضار بنفس القدر.

وتضمنت الأمثلة المذكورة في التقرير منطقة شمال غرب الولايات المتحدة حيث تسببت موجات الحر في حرائق غابات، إضافة إلى موجات حر مصحوبة بغبار الصحراء في أنحاء أوروبا.

وتسبب الأمران في تدهور جودة الهواء إلى مستويات خطيرة في عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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