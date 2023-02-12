الأمين العام للناتو لن يسعى لتمديد ولايته.. إليكم أبرز المرشحين

قالت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ سينهي ولايته في الموعد المحدد في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعدما أشارت صحيفة إلى أن تمديدا آخر يلوح في الأفق.

وتابعت المتحدثة أوانا لونجيسكو في وقت متأخر من مساء أمس السبت “جرى تمديد تفويض الأمين العام ينس ستولتنبرغ ثلاث مرات وشغل منصبه لما يقرب إجمالا من تسع سنوات … ولاية الأمين العام تنتهي في أكتوبر هذا العام وليس لديه نية للسعي لتمديد آخر لتفويضه”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج أن حلف شمال الأطلسي سيمدد فترة ولاية ستولتنبرغ مرة أخرى مع سعي الحلف للحفاظ على الاستقرار خلال الحرب في أوكرانيا.

وشغل ستولتنبرغ، وهو خبير اقتصادي وزعيم سابق لحزب العمال النرويجي، منصب رئيس وزراء النرويج من 2000 إلى 2001 ثم من 2005 إلى 2013 قبل أن يصبح أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي في عام 2014. وتم تمديد فترة ولايته العام الماضي.

وشغل أيضا من قبل منصبي وزير المالية ووزير الطاقة.

وأشارت صحيفة فيلت ام زونتاج إلى أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أرادت منح ستولتنبرغ الفرصة لرئاسة قمة الحلف التي ستستضيفها واشنطن في أبريل نيسان 2024 وستتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس التكتل، وأضافت أن ستولتنبرغ سيكون في موضع يؤهله لرئاسة البنك الدولي عندما يترك ديفيد مالباس المنصب في التوقيت نفسه تقريبا.

ولم يُتخذ قرار بعد بخصوص من سيصبح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلفا لستولتنبرغ لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من أبرز المرشحين للمنصب.