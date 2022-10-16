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الأمين العام لمنظمة أوبك: قرار خفض الإنتاج إجراء استباقي

منذ 41 دقيقة
شعار أوبك

شعار أوبك

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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)هيثم الغيص (الأحد 16-10-2022) إن المنظمة وحلفاءها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، اتخذت قرارات فنية بحتة وإن قرار خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا إجراء استباقي.

وأضاف في تصريحات من الجزائر أن سلسلة البيانات الصادرة عن الدول المنتجة، دعما لقرار خفض الإنتاج الصادر في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، مقياس لمدى فاعليته.

وقال للصحفيين إن أوبك ترحب بهذه البيانات التي تثبت أن القرار كان صحيحا.

وردا على سؤال عما إذا كان القرار سيخضع للمراجعة إذا تغيرت ظروف السوق في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، قال الغيص إن قرارات أوبك+ تخضع دوما للمراجعة.

وأضاف “في أوبك دائما القرارات فيها متسع من المرونة”.

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