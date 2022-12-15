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الأوروبيون يفشلون في الاتفاق على عقوبات جديدة على روسيا

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا في محادثات جرت في وقت متأخر من أمس الأربعاء، فيما اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي ببروكسل (الخميس 15-12-2022) في قمتهم الأخيرة هذا العام.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الدول اقتربت من التوصل لاتفاق في مفاوضات الأربعاء لكن بولندا وبعض الدول الأخرى لا تزال لديها اعتراضات، مضيفا أن من المتوقع تعميم مسودة جديدة مساء الخميس.

وتم تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية، حتى لو كانت شركات الأسمدة مملوكة لرجال الاعمال المدرجين في القائمة السوداء.

ويقول البعض إن قيود الاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا للأمن الغذائي للبلدان النامية، بينما يقول آخرون إن تخفيفها سيسمح لطبقة رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات الأسمدة بالتهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي عليهم.

قال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن بولندا ودول البلطيق تبلغ الدول الأخرى بأنها تخدع نفسها إذا اعتقدت أن تخفيف القيود على الأسمدة الروسية لن يتحول إلى ثغرة تستغلها الأقلية الحاكمة.

وتريد بعض الدول الأعضاء مشاركة برنامج الأغذية العالمي في الإذن بتصدير الأسمدة إلى البلدان التي تحتاجها.

    المصدر :
  • رويترز

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