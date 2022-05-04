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الأوكرانيون يخوضون "معارك دموية" في مصنع آزوفستال

4 - مايو - 2022
آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 12:19 صباحًا
مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية - رويترز

مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية - رويترز

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تخوض القوات الأوكرانية “قتالا دمويا عصيبا” داخل مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول، بحسب ما أفاد قائد كتيبة آزوف اليمينة اليوم الأربعاء.

وقال دينيس بروكوبيندو في رسالة مقتضبة عبر الفيديو نُشرت على تيليجرام “أنا فخور بجنودي الذين يقومون بجهد خارق لمواصلة الضغط على العدو… الوضع صعب للغاية”.

وقد شنت القوات الروسية هجوما بالدبابات والمشاة على آزوفستال الذي يعتبر آخر جيب يتحصن فيه الجنود الأوكرانيون في مدينة ماريوبول، جنوبي شرقي أوكرانيا.

وقال عمدة ماريوبول، فاديم بويتشينكو اليوم الأربعاء، إن قتالا عنيفا يدور في مجمع آزوفستال، مشيرا الى أن الاتصالات انقطعت مع المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين بالمجمع.

في المقابل، نفى الكرملين اقتحام القوات الروسية المجمّع، غير أن قوات دونيتسك الانفصالية المدعومة من موسكو نشرت صورا لقصفها آزوفستال بالدبابات وراجمات الصواريخ.

وكانت القوات الروسية أعلنت أمس الثلاثاء أن طائراتها ومدفعيتها بدأت الهجوم على آزوفستال بتدمير مواقع إطلاق النار، وذلك بعد أسابيع من الحصار والقصف المكثف.

ويشن الجيش الروسي هذه العلميات بمساعدة من قوات ما تسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية” وهي المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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