الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.. بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش

أمر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الأربعاء 21 أيلول، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، منذرًا الغرب أنه إذا استمر في ما وصفه “بالابتزاز النووي” فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي: “إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا”.

وأضاف أنه وقّع مرسومًا بالتعبئة الجزئية. وتعد الخطوة تصعيدًا كبيرا في الصراع.

في السياق نفسه، أشار بوتين الى أن هدفه هو “تحرير” منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وأن أغلب الناس الذين يسكنون مناطق باتت روسيا تسيطر عليها هناك لا يريدون حكم كييف.

في سياق متصل، ذكر وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” أنّ مرسوم الرئيس “فلاديمير بوتين” بشأن التعبئة الجزئية سيشهد استدعاء 300 ألف فرد إضافي للخدمة في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الروسي أنه لن يتم استدعاء الطلاب ومن خدموا كمجندين، وأن غالبية قوات الاحتياط الروسية التي تبلغ ملايين القوة لن تستدعى.

وفي الردّ الأوكراني على هذه الخطوة، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية “ميخايلو بودولاك” لرويترز إن التعبئة الروسية كانت خطوة متوقعة، وستثبت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة وتؤكد أن الحرب لا تسير وفقًا لخطة موسكو.

وأصاف في رسالة نصية أن بوتين يحاول تحميل الغرب مسؤولية بدء “حرب غير مبررة” والوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده.