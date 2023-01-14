الأولى من نوعها.. إسرائيل توافق على تزويد أوكرانيا بأنظمة إنذار متطورة

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغن كورنيتشوك، “إنّ “إسرائيل” وافقت على تزويد أوكرانيا، بأنظمة إنذار متطورة ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ، في مساعدة إسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا فبراير الماضي”.

وأضاف السفير الأوكراني: “أنّه يجري العمل لنقل أنظمة إنذار إسرائيلية متطورة ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا”، وفق ما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

ودعا السفير الأوكراني، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مزيد من التعاون بلاده في دفاعها ضد الغزو الروسي بسبب إمداد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنّ تل أبيب تنقل معلومات استخباراتية عن إيران إلى أوكرانيا، لمساعدتها في حربها مع روسيا، والتي استخدمت فيها موسكو طائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

ومنذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط الماضي، أرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية لأوكرانيا ودعمتها سياسيا بإدانة العمليات العسكرية الروسية.

وفي محاولة منها لتفادي أزمة مع روسيا، رفضت إسرائيل طلبات متكررة من أوكرانيا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة بما فيها أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية في وقت امتنعت فيه عن الموافقة بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

لكن مع ورود تقارير عن شراء روسيا طائرات دون طيار وصواريخ من إيران بدأت قواعد اللعبة التي سادت منذ بدء الأزمة بدأت تتغير بالنسبة لإسرائيل.

ومنذ بدء الغزو الروسي عمدت إسرائيل إلى تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه حافظت على علاقات علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا. ورغم احتدام النقاش في إسرائيل حول الأسس الأخلاقية لمساعدة المتضررين من الحرب بما في ذلك استضافة مهاجرين جدد فارين سواء من روسيا أو من أوكرانيا، إلا أن سياسة إسرائيل في هذا الصدد تستند إلى اعتبارات سياسية ودبلوماسية في ضوء أن مصير الجالية اليهودية في روسيا يبدو أنه يمثل مصدر قلق رئيسي.