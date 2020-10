الأولى من نوعها.. وفد إماراتي رسمي يزور إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن توجه وفد إماراتي رسمي اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعاون موسع بعد توقيعهما الشهر الماضي اتفاقا للسلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأقلعت من أبوظبي طائرة تابعة لشركة ”الاتحاد للطيران“ تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون، وفقا لموقع ”فلايت رادار 24“ لتتبع مسار الطائرات.

وكانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، قد أكدت أن بلادها تستعد اليوم لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل.

وقالت في تغريدة على ”تويتر“، إن ”الوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، وسيرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين“.

This morning UAE prepares to send its first official delegation to Israel, led by HE Obaid Al Tayer and HE Abdulla Bin Touq, and accompanied by US Treasury Secretary Steven Mnuchin pic.twitter.com/V6o1v8QbuU

