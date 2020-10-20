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الأولى من نوعها.. وفد إماراتي رسمي يزور إسرائيل

منذ 31 دقيقة
وفد إماراتي رسمي يزور إسرائيل

وفد إماراتي رسمي يزور إسرائيل

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن توجه وفد إماراتي رسمي اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعاون موسع بعد توقيعهما الشهر الماضي اتفاقا للسلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأقلعت من أبوظبي طائرة تابعة لشركة ”الاتحاد للطيران“ تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون، وفقا لموقع ”فلايت رادار 24“ لتتبع مسار الطائرات.

وكانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، قد أكدت أن بلادها تستعد اليوم لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل.

وقالت في تغريدة على ”تويتر“، إن ”الوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، وسيرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين“.

وكانت إسرائيل وقّعت في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحضوره اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان “تأييد سلام” مع البحرين التي وقعت الاحد رسميا اتفاق اقامة العلاقات مع الدولة العبرية.

وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد الأردن عام 1994 ومصر عام 1979.

وقال بيان حكومي إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيكون في استقبال الوفد الإماراتي في مطار بن غوريون.

وبحسب البيان “سيتم توقيع اتفاقات في مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا”.

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