الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 30 نوفمبر 2021 |
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“الأول من نوعه”.. تحرك عسكري لقوات الناتو شرقي أوروبا

منذ 59 دقيقة
قوات الناتو

قوات الناتو

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن قوات الحلف انتشرت “وللمرة الأولى” في الجانب الشرقي من أوروبا بسبب التهديدات الروسية لأوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ أن روسيا “زادت من وجودها في منطقة البحر الأسود، ونحن نواصل تقييم الوضع وتحليله بعد نشر قوات لنا في المنطقة”.

وقال: “علينا أن نكون مستعدين للأسوأ وللمرة الأولى نشرنا قوات قتالية في الجانب الشرقي من أوروبا بسبب التهديدات الروسية”.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “هدفنا الأساسي هو ردع روسيا من أن تقوم بأي اعتداء على أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “تعزيز ودعم القوات الأوكرانية سيساعدها في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء محتمل من روسيا”.

وشدد ستولتنبرغ على دعم “الناتو” لأوكرانيا في جهودها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ونوه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن “روسيا والصين تعززان قدراتهما العسكرية بما يشكل خطرا على دول الحلف”، مضيفا أن دول الحلف “عازمة على تعزيز قدرات الحلف في مواجهة روسيا والصين”.

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