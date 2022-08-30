الأول من نوعه.. ردّ تايواني على طائرة مسيّرة صينية

أطلقت تايوان أعيرة تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حلّقت فوق جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيسة “تساي إنج وين” أنها أمرت الجيش باتخاذ “إجراءات مضادة قوية” ضد ما وصفته بالاستفزازات الصينية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في واقعة من هذا النوع، وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها. وترفض تايوان بشدة مطالبة الصين بالسيادة عليها.

وقال متحدث عسكري إن الطائرة عادت إلى الصين بعد إطلاق الأعيرة.

وشكت تايوان مرارًا من تحليق طائرات مسيرة صينية قرب مجموعات صغيرة من الجزر التي تسيطر عليها، على مقربة من ساحل الصين في إطار التدريبات العسكرية التي تجريها بكين.

وأجرت الصين تدريبات حول الجزيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” لتايوان هذا الشهر.

ولم يكن هناك رد فوري من الصين على الواقعة. ورفضت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين شكاوى تايوان بشأن تحليق الطائرات المسيرة ووصفتها بأنها “لا تستحق ‬هذه الضجة”.

كذلك، انتقدت تساي الصين بسبب أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام ضباط البحرية في وقت سابق، أثناء زيارة للقوات المسلحة في جزر بنغهو.

وقالت تساي: “لن نثير نزاعات وسنتحلى بضبط النفس، ولكن هذا لا يعني أننا لن نرد”، مضيفةً أنها أمرت وزارة الدفاع باتخاذ “إجراءات مضادة ضرورية وقوية” للدفاع عن مجالها الجوي، دون أن تخوض في تفاصيل.