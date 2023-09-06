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الأول من نوعه منذ 2011.. وزير خارجية اليمن يلتقي بنظيره السوري

منذ 38 دقيقة
أحمد بن مبارك وفيصل المقداد

أحمد بن مبارك وفيصل المقداد

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ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا أحمد بن مبارك التقى، الأربعاء، بنظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة، فيما يعد أول لقاء بين مسؤولي البلدين منذ عام 2011.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كانت السلطات السورية قد اعترفت بجماعة الحوثيين سلطة أمر واقع في اليمن، ووافقت على تعيين الجماعة سفيرا لها بدمشق في مطلع مارس آذار 2016 هو نائف القانص، الذي كان أول سفير للجماعة في الخارج.

ثم عينت جماعة الحوثيين عبد الله علي صالح صبري سفيرا لها بسوريا خلفا للقانص في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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