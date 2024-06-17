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الأونروا: الأعمال القتالية مستمرة في غزة رغم إعلان الجيش الإسرائيلي

منذ 41 دقيقة
مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

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قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للصحفيين في أوسلو اليوم الاثنين إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الأحد عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح لازاريني أنه لم يتغير شيء من الناحية العملياتية بعد مع استمرار الأعمال القتالية في رفح وجنوب القطاع.

وحول التطورات في الضفة الغربية المحتلة، قال مفوض عام الأونروا: “هناك نوع من الحرب الصامتة تجري في الضفة الغربية وكان من الممكن أن ينصب التركيز عليها بقدر أكبر لولا حرب غزة”.

وبشأن تمويل الأونروا، قال لازاريني إن لدى الوكالة تمويل حتى يوليو و”الأمر غير معروف بعد ذلك ويجري التمويل من شهر إلى شهر”.

    المصدر :
  • رويترز

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