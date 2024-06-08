"الأونروا" تحذر من خطر تفشي "الكوليرا" في قطاع غزة

أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، عن قلقه من خطر تفشي أمراض في قطاع غزة مثل الكوليرا.

وخلال زيارته للعاصمة الألمانية، برلين بغرض حشد المزيد من الدعم للمنظمة، تحدث لازاريني، اليوم السبت، عن وضع شبه “ميؤوس منه” للمواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في الجنوب.

وعبر لازاريني أيضا عن قلقه بشأن الأطفال في القطاع، وقال: “لدينا حوالي 600 ألف طفل في سن المدرسة بغزة، وعلى رأس الأولويات تأتي إعادتهم إلى التعلم”.