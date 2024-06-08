الأحد 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 9 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الأونروا" تحذر من خطر تفشي "الكوليرا" في قطاع غزة

منذ 46 دقيقة
مبنى وكالة الأونروا

مبنى وكالة الأونروا

A A A
طباعة المقال

أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، عن قلقه من خطر تفشي أمراض في قطاع غزة مثل الكوليرا.

وخلال زيارته للعاصمة الألمانية، برلين بغرض حشد المزيد من الدعم للمنظمة، تحدث لازاريني، اليوم السبت، عن وضع شبه “ميؤوس منه” للمواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في الجنوب.

وعبر لازاريني أيضا عن قلقه بشأن الأطفال في القطاع، وقال: “لدينا حوالي 600 ألف طفل في سن المدرسة بغزة، وعلى رأس الأولويات تأتي إعادتهم إلى التعلم”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

قوات حركة المقاومة الإسلامية
غزة تحت النار
المقاومة تُكبد قوات الاحتلال خسائر في غزة.. إليكم التفاصيل
البحرية الفلبينية
الفلبين تؤكد على التزامها بدعم حقوقها السيادية في بحر الصين
متظاهرون أمام البيت الأبيض دعماً لغزة
متظاهرون منددون بحرب غزة يحيطون البيت الأبيض

الأكثر قراءة

حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!
علم الاتحاد الأوروبي
نداء عاجل من رئيسة المفوضية الأوروبية لجعل أوروبا قوية وموحدة.. "يريدون تدمير أوروبا"!