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"الأونروا" تحذّر من فوضى في قطاع غزة بعد اقتحام مخازن مساعدات

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2023 10:13 صباحًا
مركز "الأونروا" في الضفة الغربية

مركز "الأونروا" في الضفة الغربية

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حذرت “الأونروا” من “فوضى في قطاع غزة بعد اقتحام مخازن مساعدات”.

إلى ذلك، يوم جديد من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة يشهده قطاع غزة، اليوم الأحد، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما تستمر معاناة أهل غزة من ويلات الحرب التي قتلت وأصابت الآلاف وتركت مئات الآلاف مشردين بلا مأوى.

هذا وفيما دوّت صفارات إنذار في بلدات غلاف غزة، بحسب الإعلام الإسرائيلي، أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بوجود دمار كبير في محيط مجمع الشفاء الطبي جراء الغارات الإسرائيلية، مضيفاً أن الغارات استهدفت منازل في جباليا ومخيم النصيرات بقطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مستمر على شرق خان يونس وشرق رفح.

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