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الأونروا تسعى للتصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عملياتها

منذ ساعة واحدة
مبنى وكالة الأونروا

مبنى وكالة الأونروا

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دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين 24 حزيران/يونيو 2024، إلى التصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقال لازاريني خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة إن “إسرائيل تنتقد منذ فترة طويلة تفويض الوكالة. لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا برفضها وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء”.

وأضاف “إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون الأهداف التالية مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف”.

    المصدر :
  • رويترز

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