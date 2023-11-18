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الأونروا: تلقينا صورا "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى بعد هجوم على مدرسة في غزة

منذ 42 دقيقة
آثار القصف في غزة

آثار القصف في غزة

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أشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة(الأونروا) اليوم السبت، إلى أنها تلقت صورا ولقطات “مروعة” لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرا عاديا، ويجب أن تتوقف”.

وأضاف، “وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك”.

ميدانياُ، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في مخيم جباليا شمال غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين.

وقالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة الفاخورة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات في المدرسة.

وأشارت المصادر، إلى أن جثامين الشهداء تغطي ممرات المدرسة، وهناك صعوبة في نقل العدد الكبير من الشهداء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مئات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

وتشير التقديرات الأولية إلى استشهاد العشرات جراء المجزرة الجديدة، في مدرسة الفاخورة، في حين قال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 شهيد سقطوا في المجزرة الجديدة.

وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الشهداء جراء مجزرة الفاخورة وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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