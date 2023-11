الأونروا: تلقينا صورا "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى بعد هجوم على مدرسة في غزة

أشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة(الأونروا) اليوم السبت، إلى أنها تلقت صورا ولقطات “مروعة” لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرا عاديا، ويجب أن تتوقف”.

وأضاف، “وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك”.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip.

These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023