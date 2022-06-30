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الإتحاد الأوروبي: الآن هو الوقت المناسب لإحياء الإتفاق النووي

منذ 22 ثانية
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عبر الاتحاد الأوروبي الخميس الواقع في 30 حزيران عن قلقه من عدم إمكان إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 وحث كل الأطراف على انتهاز الفرصة للتوصل لاتفاق بناء على النص المطروح على الطاولة.

وقال أولوف سكوج سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن: “أنا قلق من أننا قد لا نتمكن من الوصول لخط النهاية”.

وأضاف: رسالتي هي انتهزوا تلك الفرصة للتوصل لاتفاق بناء على النص المطروح على الطاولة. الآن هو الوقت المناسب لتخطي المسائل العالقة الأخيرة والتوصل لاتفاق وإعادة (الاتفاق النووي) بالكامل”.

بالتوازي، دعب بريطانيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حال فشل مفاوضات إحياء الاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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