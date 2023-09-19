الإتحاد الأوروبي يدعو أذربيجان إلى وقف أنشطتها العسكرية الحالية

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل ندد الثلاثاء بالتصعيد العسكري في قرة باغ ودعا أذربيجان إلى وقف أنشطتها العسكرية الحالية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل منخرطا بشكل كامل في التوسط في الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.

وحثت وزارة الخارجية الأرمينية قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قرة باغ في أذربيجان الثلاثاء على التدخل ووقف “العدوان الشامل” من باكو على السكان المحليين.

هذا وقالت أذربيجان، الثلاثاء، إن ستة من مواطنيها لقوا حتفهم في انفجار لغمين أرضيين بحادثين منفصلين في منطقة ناجورنو قرة باغ، واتهمت “جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية” بزرعهما.