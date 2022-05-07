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الإتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ الإتفاق النووي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 7 - مايو - 2022 12:25 مساءً
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

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في وقت فقد عدد كبير من المسؤولين الغربيين الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، يقوم الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ الإتفاق وإنهاء حالة الجمود، بحسب ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت.

وأبلغ جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الصحيفة بأنه يسعى إلى “حل وسط” لإنهاء الأزمة التي تنذر بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية استمرت أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت فايننشال تايمز أن الإتفاق سيؤدي إلى انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى الاتفاق المبرم في 2015 ورفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص طهران أنشطتها النووية بشدة.

في المقابل، صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم 16 ديمقراطيًا، مساء الأربعاء لصالح إجراء غير ملزم في مجلس الشيوخ يعارض الدخول في صفقة مع إيران والتي تتناول البرنامج النووي للنظام فقط بالإضافة إلى إزالة تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كإرهاب. وكان التصويت النهائي على الإجراء 62 مقابل 33.

وجاء تصويت الأربعاء بناءً على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، كجزء من مراجعة مجلس الشيوخ لقانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة (USICA) الذي يهدف إلى مواجهة الصين.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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