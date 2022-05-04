الإتفاق النووي ينازع.. ماذا يحضّر الأميركيون؟

في وقت تلاشت الآمال بإعادة إحياء الاتفاق النووي قريبا، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تستعد الآن بشكل متساو سواء لسيناريو تتم فيه العودة المتزامنة للامتثال لاتفاق نووي مع إيران أو لآخر لا يكون فيه اتفاق.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية: “نظرا لأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة اقتراح غير مؤكد إلى حد بعيد، فإننا نستعد لأي من الاحتمالين بشكل متساو”.

بدورهم، أوضح دبلوماسيون غربيون ومسؤولون في وقت سابق، أن ”الاتفاق النووي الإيراني ينازع وبات مع مفاوضات فيينا على سرير الموت، إلا أن الغرب لا يزال مترددا في سحب أنابيب الإنعاش منه على ما يبدو”، بحسب ما نقلت قناة “العربية”.

وقد أوضح هؤلاء المسؤولون أنهم فقدوا الأمل بشكل كبير في إمكانية إعادة إحياء الاتفاق.