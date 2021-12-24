الإرياني: إيران تريد تحويل اليمن إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية

أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه هجوماً إرهابياً في البحر الأحمر، يؤكد استمرار محاولات ميليشيا الحوثي، بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، تنفيذ هجمات إرهابية وتهديد أمن السفن التجارية وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد على أن محاولات الحوثي المتكررة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وأسلوب تنفيذ تلك العمليات عبر الزوارق المفخخة التي يتم التحكم بها عن بعد، تكشف عن عمل منظم يحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، ويستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية.

إلى ذلك، أكد الوزير اليمني أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا لهذه الأعمال الإرهابية التي يغذيها نظام طهران ضمن مساعيه لتلطيخ سمعة اليمن أمام العالم. كما يحاول سلخه عن جواره الخليجي ومحيطه العربي، وتحويل الأراضي اليمنية إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية ونشر الفوضى والعنف وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ونوه الإرياني بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد أهم الممرات الدولية، والتي تكللت بإحباط 99 هجوماً إرهابياً حوثياً باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا بشكل عشوائي.