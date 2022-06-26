الإستخبارات العراقية تحبط عملية بيع طفل بـ15 مليون دينار

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات بالعراق، الأحد الواقع في 26 حزيران، إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 15 مليون دينار عراقي، فيما فككت شبكة تهريب آثار بثلاث محافظات.

وقالت الوكالة في بيان، إن “ابطال وكالة الاستخبارات، نجحوا قبضوا على عصابة متهمة بالاتجار بالبشر تقودها امرأة بالقرب من مطار النجف الاشرف، أثناء محاولتها بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ مالي مقداره 15 مليون دينار عراقي”.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التعامل مع المتهمة وتسليمها إلى الجهات المعنية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية.

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى “تمكن الوكالة من القاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، بعد استدراجه بطريقة استخبارية عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة اثرية ثمينة، فيما تمكنوا أيضا من القاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مكونة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد بعد استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة”.