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الإعدام شنقا لـ3 متهمين في مصر قتلوا شرطيا وأصابوا ضابطاً في "المنيا"

5 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 5 - يونيو - 2021 10:10 مساءً
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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أصدرت محكمة النقض حكما بالإعدام بحق ثلاثة متهمين لاتهامهم بقتل شرطي وإصابة نقيب شرطة بالمنيا عام 2014.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام المتهمين وخلال استقلالهم سيارة ربع نقل دفع رباعى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على دورية أمنية بمركز العدوة، ما أسفر عن مقتل سيد جمعة سائق متأثرا بطلق نارى بالرأس وإصابة قائد الدورية الأمنية النقيب أحمد رأفت معاون مباحث مركز العدوة وحدوث تلفيات بسيارة الشرطة.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بأن حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين سعيد السيد ابراهيم حسن ومحمود مبروك عبد اللطيف عبد الجواد وأحمد صالح إبراهيم محمد بالإعدام شنقا وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين الناريين المضبوطين.

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