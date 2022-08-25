الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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الإعدام لأمريكي متهم بقتل صديقته في الصين

منذ 48 دقيقة
عنصر من الشرطة الصينية

عنصر من الشرطة الصينية

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أيدت محكمة استئناف صينية، الخميس، عقوبة الإعدام بحق مواطن أميركي متهم بقتل رفيقته السابقة البالغة من العمر 21 عاما، وفقا لما أفاد به التلفزيون الصيني الرسمي.

وذكرت قناة “CCTV” أن المحكمة العليا لمقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين رفضت الاستئناف الذي قدمه المواطن الأميركي شديد عبد المتين وأيدت الحكم الأصلي الصادر بحقه من محكمة نينغبو في أبريل الماضي.

وأضافت أن “المحكمة العليا اتخذت القرار لأنها وجدت أن الوقائع التي توصلت إليها محكمة نينغبو كانت واضحة والأدلة صحيحة وكافية والإدانة كانت دقيقة والحكم كان مناسبا وإجراءات المحاكمة كانت قانونية”.

وكانت محكمة نينغبو في إقليم تشيجيانغ ذكرت في حيثيات حكمها أنه بعد خلاف بسبب انفصالهما في يونيو عام 2019 رتب المدعى عليه للقاء الضحية تشين والحديث معها في محطة حافلات في نينغبو ثم قتلها بسكين قابل للطي (مطواة).

وذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة خلصت إلى أن المدعى عليه خطط “لقتل متعمد بدافع الانتقام فطعن تشين وأحدث جروحا قطعية بوجهها وعنقها عدة مرات مما تسبب في وفاتها بدوافع خسيسة ومع سبق الإصرار باستخدام أسلوب وحشي”.

وحضر مسؤولون من القنصلية العامة الأميركية في شنغهاي جلسة المحاكمة التي انعقدت الخميس، وفقا للتلفزيون الحكومي.

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية في الصين لرويترز إنهم “على علم بقرار محكمة يتعلق بمواطن أميركي”.

وأضاف المتحدث في رد أرسل عبر البريد الإلكتروني: “نحن نتعامل بجدية لمساعدة المواطنين الأميركيين في الخارج ونراقب الوضع.. نظرا لاعتبارات تتعلق بالخصوصية، ليس لدينا أي تعليق آخر”.

    المصدر :
  • رويترز

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