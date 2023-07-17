الإعصار "تاليم" قد يجتاح جنوب الصين ليلًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، أن قوة العاصفة الإستوائية “تاليم” اشتدت، وتحولت إلى إعصار في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام، في حين ألغت السلطات رحلات جوية وحثّت السكان على ملازمة منازلهم.

وقالت الهيئة في وقت مبكر من صباح اليوم، إن “تاليم” على بعد 375 كيلومترًا من جنوب شرقي مدينة تشانغيانغ في إقليم قوانغدونغ، ويتحرك بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة.

وحثت الهيئة السلطات في قوانغدونغ وهاينان إلى الإستعداد للإستجابة للإعصار.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا باللون البرتقالي، قائلةً إنها تتوقع أن تشتد قوة الإعصار، ليصبح إعصارًا شديدًا على طول الساحل الجنوبي للبلاد، من قوانغدونغ إلى هاينان، عندما يصل إلى اليابسة ليلًا.

نظام التحذيرات الجوية له أربعة مستويات في الصين يُرمز لها بالألوان يكون اللون البرتقالي بموجبه هو ثاني أعلى حالات الإنذار. وتشير توقعات الأرصاد إلى أن تاليم سيكون رابع إعصار هذا العام لكن أول إعصار يصل إلى اليابسة في الصين.