الإعصار خانون يضرب جنوب اليابان وكوريا الجنوبية

تسببت الأحوال الجوية في إلغاء رحلات طيران وتعطل حركة القطارات، الأربعاء، مع هطول أمطار غزيرة مصاحبة للإعصار خانون الذي ضرب المناطق الجنوبية لليابان وكوريا الجنوبية فيما تقترب عاصفة أخرى من ناحية الشرق مهددة العاصمة طوكيو قبل ذروة موسم العطلة الصيفية.

وقالت السلطات إن خانون قد يصل إلى مدينة تونجيونغ الساحلية في جنوب شرق كوريا الجنوبية غدا الخميس قبل أن يمضي باتجاه شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء إن صناعات مثل صناعة النسيج تعمل هناك على تقليل الضرر المحتمل جراء الأعاصير والأمطار الغزيرة.

وتتركز العاصفة حاليا في البحر جنوبي جزيرة كيوشو بعد أن ألحقت أضرارا في منطقة أوكيناوا جنوب غرب البلاد. وتقع كيوشو الجزيرة الرئيسية في جنوب غرب اليابان على بعد نحو 860 كيلومترا من طوكيو.

وتحتفظ العاصفة بقوتها وتتحرك بسرعة بطيئة غير معتادة تبلغ عشرة كيلومترات في الساعة مما يعني أن الرياح والأمطار ستستمران لفترة أطول.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن مساحات من المنطقة غمرتها مياه أمطار الأسبوع الماضي تعادل ما يسقط في شهر كامل.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في أجزاء كثيرة من جنوب وغرب اليابان، ما دفع مصنعي السيارات ومن بينهم تويوتا إلى تعليق بعض عمليات الإنتاج.

وألغى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مشاركته اليوم الأربعاء في مراسم ستقام في كيوشو لإحياء ذكرى القصف الذري لمدينة ناجاساكي.

وعلقت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية بعض خدمات القطارات فائقة السرعة في كيوشو كما أُلغيت مباراة بيسبول هناك أيضا.

وقالت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية إن البلاد أصدرت أقصى تحذيراتها بعدما أجبرها خانون على إلغاء قرابة 80 رحلة جوية وإغلاق عشرات المسارات البحرية والطرق.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول السلطات بالحيلولة دون وقوع المزيد من الأضرار خاصة في المناطق التي تضررت من الأمطار الغزيرة في الشهر الماضي.