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الإعصار كوينو يتجه إلى تايوان والسلطات تلغي رحلات جوية وتغلق مدارس

منذ 34 دقيقة
اعصار

اعصار

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اتجه الإعصار كوينو بقوة صوب جنوب تايوان الأربعاء حاملا معه أمطارا غزيرة ورياحا قوية وتسبب في إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية وتوقف الأعمال والشركات والمدارس في مناطق حضرية بالأجزاء الجنوبية من الجزيرة منذ المساء.

ومن المتوقع وصول كوينو لليابسة عند ساحل تايوان الجنوبي الشرقي قرب مدينة تايتونج صباح غد الخميس 5\10\2023 بقوة إعصار من الفئة الثالثة ثم يضعف لدى عبوره الطرف الجنوبي للجزيرة ودخوله لمضيق تايوان.

وفي تايتونج، حاول الصيادون تأمين قواربهم في الميناء مع اكتساب الأمواج لقوة إضافية بالتدريج على الساحل الشرقي للبلاد.

وشهدت العاصمة تايبه هطول أمطار غزيرة لكن من غير المتوقع أن تتعرض بشكل مباشر لتأثير الإعصار وبقت فيها الأعمال والمدارس تعمل كالمعتاد.

وقالت وزارة النقل إن شركات طيران تايوانية ألغت 87 رحلة محلية و25 رحلة دولية.

وبعد عبوره تايوان، من المتوقع أن يتجه الإعصار صوب إقليمي جوانجدونغ وفوجيان في جنوب الصين ثم هونج كونج حيث من المرجح أن يضعف أكثر ليتحول لعاصفة مدارية.

    المصدر :
  • رويترز

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