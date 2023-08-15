الإعصار لان يصل اليابان.. وأوامر للسكان بالانتقال إلى أماكن آمنة

ألغت السلطات ما يقرب من 900 رحلة جوية في اليابان وأمرت 240 ألف شخص بالانتقال إلى أماكن آمنة مع وصول إعصار بطيء الحركة إلى اليابسة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

ووصل الإعصار لان، القادم من المحيط الهادي، إلى اليابسة في الطرف الجنوبي من منطقة واكامايا على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوبي غرب طوكيو، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على معظم وسط وغرب اليابان.

وحذرت السلطات من فيضانات وانهيارات أرضية، وتشكلت بعض الزوابع.

وقالت السلطات إنها أقامت مراكز إجلاء للسكان في مبان آمنة ومناطق مرتفعة في 11 منطقة.

وإلى جانب تعطيل الرحلات الجوية، أدت الأمطار والرياح الخطيرة إلى إغلاق بعض الطرق وتعليق العشرات من خدمات القطارات.

وتأتي العاصفة في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان في ذروة موسم عطلات تغلق فيه العديد من المصانع ويعود سكان المدن إلى بلداتهم وقراهم.